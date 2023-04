Fête de l’amicale Adixkideak Cinéma Itsas Mendi Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Fête de l’amicale Adixkideak Cinéma Itsas Mendi, 17 juin 2023, Urrugne. 15h30 : concert des élèves avec piano, trikilari, batterie et guitare

20h30 : pièce de théâtre.

Cinéma Itsas Mendi

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3:30 pm : students’ concert with piano, trikilari, drums and guitar

8:30 pm : play 15.30 h: concierto de estudiantes con piano, trikilari, batería y guitarra

20.30 h: obra de teatro 15:30 Uhr: Schülerkonzert mit Klavier, Trikilari, Schlagzeug und Gitarre

20.30 Uhr: Theaterstück Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

