Après-midi Jeux de société 2091-2127 Rte de Socoa, 11 juin 2023, Urrugne.

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des jeux tels que Just one, Les mystères de Pékin, Hanabi, The mind, Taboo, Dixit, Concept, Jetlag, Scribblish, Intrigues à Venise, Kemozako, Time’s up, Blanc Manger Coco…

Au programme de ce dimanche après-midi, nous mettrons en avant un jeu collectif pouvant se jouer de 8 à 18 personnes, Les Loups Garous de Thiercelieux, qui est un jeu d’ambiance qui demande bagou et intuition.

Serez-vous loup garou ou victime ?.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:30:00. EUR.

2091-2127 Rte de Socoa Complexe Sportif de Socoa

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We offer you to discover or rediscover games such as Just one, Mysteries of Beijing, Hanabi, The mind, Taboo, Dixit, Concept, Jetlag, Scribblish, Intrigues in Venice, Kemozako, Time?s up, Blanc Manger Coco?

On the program of this Sunday afternoon, we will put forward a collective game that can be played by 8 to 18 people, The Werewolves of Thiercelieux, which is a game of atmosphere that requires skill and intuition.

Will you be a werewolf or a victim?

Te proponemos descubrir o redescubrir juegos como Just one, Mysteries of Beijing, Hanabi, The mind, Taboo, Dixit, Concept, Jetlag, Scribblish, Intrigues in Venice, Kemozako, Time?s up, Blanc Manger Coco?

En el programa de este domingo por la tarde destaca un juego de grupo en el que pueden participar de 8 a 18 personas, Les Loups Garous de Thiercelieux, un juego de atmósfera que requiere habilidad e intuición.

¿Serás un hombre lobo o una víctima?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Spiele wie Just one, Die Geheimnisse von Peking, Hanabi, The mind, Taboo, Dixit, Concept, Jetlag, Scribblish, Intrigen in Venedig, Kemozako, Time?s up, Blanc Manger Coco? zu entdecken oder wiederzuentdecken

An diesem Sonntagnachmittag werden wir ein Gruppenspiel vorstellen, das von 8 bis 18 Personen gespielt werden kann: Les Loups Garous de Thiercelieux (Die Werwölfe von Thiercelieux), ein atmosphärisches Spiel, das Fingerspitzengefühl und Intuition erfordert.

Werden Sie ein Werwolf oder ein Opfer sein?

