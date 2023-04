Randonnée accompagnée : Belvédère de la baie de Saint-Jean-de-Luz Office de Tourisme, 19 avril 2023, Urrugne.

Une vue plongeante sur la corniche basque et la baie de saint Jean de Luz, immergés dans le « monde des pottoks », loin de la foule, dans un univers de verdure coincé entre les montagnes d’Ibardin, un lac, une rivière…. Cette aventure vous tente ? Venez partager cette balade matinale qui nous éloignera des sentiers surpeuplés pour admirer la côte basque bouillonnante depuis un écrin de nature calme et authentique. Dépaysement garanti.

Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Urrugne puis co-voiturage jusqu’au départ de la randonnée.

Durée : 3 heures

Dénivelé : 350 mètres

Distance : 6 kilomètres

Réservation obligatoire. Chaussures de marche obligatoires..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 12:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A view over the Basque coastline and the bay of Saint Jean de Luz, immersed in the « world of the pottoks », far from the crowd, in a green universe wedged between the mountains of Ibardin, a lake, a river? Does this adventure tempt you? Come and share this morning walk that will take us away from the crowded paths to admire the bustling Basque coast from a calm and authentic natural setting. A change of scenery guaranteed.

Meeting point in front of the tourist office of Urrugne then carpooling to the start of the hike.

Duration : 3 hours

Difference in altitude : 350 meters

Distance : 6 kilometers

Reservation required. Walking shoes required.

A vista de pájaro sobre el litoral vasco y la bahía de San Juan de Luz, inmerso en el « mundo de los pottoks », lejos de las multitudes, en un universo verde encajonado entre los montes Ibardin, un lago, un río? ¿Le atrae esta aventura? Venga a compartir este paseo matinal que nos alejará de los senderos abarrotados para admirar la bulliciosa costa vasca desde un entorno natural tranquilo y auténtico. Un cambio de aires garantizado.

Cita delante de la oficina de turismo de Urrugne, después coche compartido hasta el inicio del paseo.

Duración: 3 horas

Desnivel: 350 metros

Distancia: 6 kilómetros

Reserva obligatoria. Se requiere calzado para caminar.

Ein Blick auf die baskische Küste und die Bucht von Saint Jean de Luz, eingetaucht in die Welt der Pottoks », weit weg von den Menschenmassen, in einer grünen Welt zwischen den Bergen von Ibardin, einem See und einem Fluss? Sind Sie an diesem Abenteuer interessiert? Kommen Sie mit auf diese morgendliche Wanderung, die uns von den überfüllten Wegen wegführt, um die brodelnde baskische Küste von einer ruhigen und authentischen Natur aus zu bewundern. Abwechslung ist garantiert.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro von Urrugne, dann in Fahrgemeinschaften zum Start der Wanderung.

Dauer: 3 Stunden

Höhenunterschied: 350 Meter

Entfernung: 6 Kilometer

Eine Reservierung ist erforderlich. Wanderschuhe erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque