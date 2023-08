Festival « La rentrée des jeux » Fronton urrugne Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Festival « La rentrée des jeux » Fronton urrugne Urrugne, 16 septembre 2023 14:00, Urrugne. Festival « La rentrée des jeux » Fronton urrugne Urrugne Samedi 16 septembre, 14h00 Journée jeux de société Samedi 16 septembre, 14h00 1 Premier festival de jeux de société moderne au Fronton d’Urrugne, organisé par l’association Joko Zoko, le 16 Septembre 2023 de 14h à 00h!

Au menu:

– Tables de jeux de société animées pour tous les âges,

– Présence de créateurs de jeux locaux (Ecopolis, Jeux du Lac,Txek, Yeast Game),

– Jeux en bois géants,

– Dépôt (de 14h à 15h30)-vente (à partir de 16h) de jeux de société d’occasion,

– Tournois (à 15h30 et 16h30),

– Tombola (à 18h)!

Fronton urrugne 19-21 rue dongaitz anaiak Urrugne 64700 Pyrénées-Atlantiques

