Urja + Bruits Blancs / Plateau partagé – Festival Hip Opsession Danse Théâtre Francine Vasse, 21 février 2023, Nantes.

2023-02-21

Horaire : 20:00

Gratuit : non de 5 € à 10 € Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com

“Urja” – solo chorégraphique de et par Sandra Sadhardeen – Collectif 1.5 “Urja” est un voyage esthétique et poétique, dans lequel l’énergie corporelle incarne les éléments de la nature, où nature et spiritualité sont à l’essence même du propos. Ce concept d’énergie est le fil conducteur de la pièce ; comment cette dernière nous anime et nous maintient en perpétuel mouvement étant à la fois source d’explosivité et de sérénité. C’est à travers l’exploration et la rencontre entre plusieurs arts et cultures que nous accédons à un onirisme, à un ailleurs, par la fusion des pratiques du Sud de l’Inde, des danses urbaines et contemporaines. Toutes les recherches et les questionnements autour d’ “Urja” sont focalisés vers le désir d’un retour aux sources, aux origines, à ce qui est essentiel à l’être humain. “Bruits Blancs” – de Lise Dusuel – Compagnie Aniaan “Bruits Blancs” comme des bruits de fond, conscientisés ou non mais présents et parfois encombrants. Ils imagent l’afflux d’informations que nous emmagasinons mais qui nous empêche de profiter de l’instant. Cette pièce est l’occasion de revaloriser l’échange comme moteur de ce qui nous lie, ce qui fait de chacun un être nuancé en s’appuyant sur la gestuelle des interprètes comme véritable vecteur de discussion. Au plateau, les mouvements des corps sont contraints, hésitants, accordés ou non ; les silhouettes sont voûtées ou au contraire ouvertes aux interactions. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.hipopsession.com