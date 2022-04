URGENT RUN PARIS Bois de Boulogne Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 19 novembre 2022

de 08h00 à 13h00

15 km : 30€ 10 km : 25€ 5 km : 20€

Une course solidaire pour financer des programmes de sanitarisation dans le monde! L’Urgent Run Paris est une course solidaire qui aura lieu le samedi 19 novembre 2022 au Bois de Boulogne. Notre mission : financer des programmes de sanitarisation dans le monde. 100% des recettes sont reversées aux associations Vision du Monde, Zazakely Sambatra et à la WTO. Avoir accès aux toilettes, un problème qui ne nous concerne pas et qui pourtant est bien présent autour de nous: – 1 personne sur 3 n’a pas accès aux toilettes dans le monde – 1000 enfants de – de 5 ans meurent chaque jour Il est urgent d’agir alors courons ensemble dans la même direction (5, 10 ou 15km) le samedi 19 novembre 2022 au Bois de Boulogne. Bois de Boulogne Carrefour du bout des lacs , 1 route de la Muette 75116 Paris Contact : 0609810782 herve@urgentrunparis.fr https://www.facebook.com/urgentrunparis/?ref=settings https://www.facebook.com/urgentrunparis/?ref=settings www.urgentrunparis.fr

