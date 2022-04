URGENT RECRUTEMENT RIPEURS — Catégorie d’évènement: Paris

URGENT RECRUTEMENT RIPEURS —, 4 avril 2022, . URGENT RECRUTEMENT RIPEURS

du lundi 4 avril au vendredi 15 avril à —

URGENT RECRUTEMENT RIPEURS F/H —————————— ### La Ville de Paris recrute actuellement des ripeurs F/H. Dans le cadre du #PACTE, ce poste est accessible sans concours à un emploi de catégorie C de la fonction publique. Contrat d’un an avec une période d’essai de 2 mois. ?Les prérequis : Disposer de la nationalité française ou d’un pays de l’Union Européenne (ou avoir au moment de son inscription engagée une procédure de naturalisation), Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation pénale figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. ✍Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au au ?15 avril 2022. * 1. Télécharger un dossier de candidature sur le site de Pôle Emploi : (mots clés Pôle Emploi + PACTE sur Google) : [**[https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement—dem/fichecandidaturepacte66066.pdf](https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement—dem/fichecandidaturepacte66066.pdf)**](https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement—dem/fichecandidaturepacte66066.pdf) * 2. Imprimer, compléter la fiche de candidature, signer et joindre un CV à Pôle Emploi à l’adresse mail suivante [[ape.75685@pole-emploi.fr](mailto:ape.75685@pole-emploi.fr)](mailto:ape.75685@pole-emploi.fr) ou se présenter à l’agence de Pôle emploi Vitruve le matin aux horaires d’accueil (du lundi au jeudi de 9h00 à 13h15 et le vendredi de 9h00 à 12h00) ?60 rue Vitruve 75020 Paris La ville de Paris recrute 130 ripeurs / ripeuses — Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T00:00:00 2022-04-04T23:59:00;2022-04-05T00:00:00 2022-04-05T23:59:00;2022-04-06T00:00:00 2022-04-06T23:59:00;2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu --- Adresse Paris lieuville --- Departement Paris

--- Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

URGENT RECRUTEMENT RIPEURS — 2022-04-04 was last modified: by URGENT RECRUTEMENT RIPEURS — --- 4 avril 2022 ---

Paris