Urgence éducative : un enjeu politique Maison du Diocèse – Espace Montcalm, 19 octobre 2021, Vannes.

Urgence éducative : un enjeu politique

Maison du Diocèse – Espace Montcalm, le mardi 19 octobre à 20:30

[http://www.afc56.fr](http://www.afc56.fr)ce éducative : un enjeu politique » avec François-Xavier Clément, le mardi 19 octobre à 20h30 « L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. » rappelait Saint Jean-Paul II aux Frères des Ecoles Chrétiennes en mai 2000. Depuis longtemps, l’éducation est une priorité dans notre pays, mais la réponse apportée n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Quand on évoque l’éducation, de quoi parle-t-on ? Quelle est la finalité de l’éducation ? Pourquoi parle-t-on d’éducation intégrale dans une société où les repères tombent les uns après les autres ? A travers cette conférence l’AFC du Pays de Vannes propose de revenir sur les fondamentaux de l’éducation et de réfléchir sur ce qui permettra le relèvelment de l’éducation pour permettre d’accompagner la croissance des jeunes et ainsi de les faire devenir des hommes et des femmes libres et ancrés dans la vérité, qui pourront bâtir la civilisation de l’amour. François-Xavier Clément est père de famille, philosophe et enseignant. Auditeur de l’IHEDN. Auteur du livre « La voie de l’Education intégrale » aux éditions Artège. En 2021, il a fondé Saint Joseph Education qui se donne pour mission de réinventer l’éducation chrétienne pour les enfants d’aujourd’hui. Il a été précédement directeur d’établissements scolaires du second degré, notamment à Saint Jean de Passy à Paris et Directeur de l’enseignement catholique de la Loire. Rendez-vous le mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la salle 17 de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse – 55, rue Mgr Tréhiou à Vannes pour la conférence avec François-Xavier Clément, intitulée « Urgence éducative : un enjeu politique ». Afin que le plus grand nombre suivent cette conférence, elle sera retransmise sur le site Internet des AFC du Morbihan : www.afc56.fr.

Entrée libre – Libre participation aux frais

Conférence de François-Xaveir Clément

Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:30:00