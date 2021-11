Urgence climatique: pourquoi les spécialistes sont-ils/elles aussi alarmant-e-s ? MEG, 10 décembre 2021, Genève.

Urgence climatique: pourquoi les spécialistes sont-ils/elles aussi alarmant-e-s ?

MEG, le vendredi 10 décembre à 12:30

Urgence climatique, accélération du réchauffement, dégradations environnementales…Voici ce que nous entendons tous les jours dans les médias et les conversations. Entre le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) qui lance la sonnette d’alarme et le rapport provisoire sur l’état du climat mondial en 2021, publié tout récemment par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), les conclusions accablantes sont sans appel: il est urgent d’agir pour sauver l’avenir de notre planète. Mais pourquoi ces termes sont aussi alarmants ? En quoi est-il urgent d’agir ? Est-ce déjà trop tard ? Notre intervenante, spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes, climatologue à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et membre du GIEC, nous présente quelques exemples et outils de compréhension afin de mieux comprendre en quoi le changement climatique devient de plus en plus important. **Intervenante:** Sonia l.Seneviratne, spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes, climatologue à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et co-autrice du rapport du GIEC 2021. **Important**: il est désormais **obligatoire** de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



