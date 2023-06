« Urgence climatique », l’expo permanente de la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris, 16 mai 2023, Paris.

Du mardi 16 mai 2023 au dimanche 29 juin 2025 :

« Urgence climatique », la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, offre une vue d’ensemble des mécanismes qui cherchent à concilier décarbonation et adaptation de nos sociétés.

Face au dérèglement climatique, l’humanité doit repenser son rapport au monde et engager des transformations profondes et collectives, à tous les échelons de nos sociétés, pour répondre à l’urgence de la catastrophe. Un constat sombre, mais puissant générateur d’espoir, porté par des actions mobilisatrices, des initiatives citoyennes et de nouvelles façons de concevoir le monde en matière d’innovations sociales, environnementales et économiques.

« Urgence climatique » vise à interpeller le visiteur et l’inciter à prendre part au projet global de la transition écologique. Pour continuer d’habiter la Terre, nous devons transformer nos manières de vivre et de faire société. L’exposition offre un état des lieux du monde actuel, tout en suggérant que des solutions sont à la portée de toutes et tous.

Son objectif est de montrer « ce qui se fait déjà » à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant nécessaire pour atteindre des engagements en matière de décarbonation.

À l’entrée de l’exposition, une fresque illustrée. Puis, une table d’orientation centrale mène vers trois séquences de visite en parcours libre, ponctué de dispositifs, données et interviews.

Décarbonons !

Cette partie se concentre sur trois secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre (GES) : les villes, les mobilités et les systèmes alimentaires. À travers des sculptures de données, des manipulations reprenant les scénarios élaborés par l’ADEME (Agence de la transition écologique) ou encore des jeux, le public s’approprie les scénarios permettant d’aller vers un monde décarboné.

