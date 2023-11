Urgence climatique et rénovation énergétique Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Urgence climatique et rénovation énergétique Bibliothèque publique d’information Paris, 13 décembre 2023, Paris. Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des « Rendez-vous Climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Dans le contexte de l’urgence climatique, la rénovation énergétique des bâtiments en France est un enjeu majeur. Les bâtiments considérés comme des passoires thermiques sont en effet nombreux, et la loi prévoit leur disparition d’ici 10 ans. Pourquoi et comment rénover ? Quels sont les enjeux climatiques mais aussi sociaux autour de cette question ? Venez en apprendre davantage et échanger autour de ce sujet. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/rdv-climat-urgence-climatique-renovation-energetique/ contact.communication@bpi.fr

© 652234_Pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque publique d'information Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

