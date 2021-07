URGENCE – Cie HKC / Anne Rehbinder & Antoine Colnot La Manufacture CDCN, 1 décembre 2021, Bordeaux.

URGENCE – Cie HKC / Anne Rehbinder & Antoine Colnot

La Manufacture CDCN, le mercredi 1 décembre à 20:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ] – ————————– Urgence – Cie HKC / Antoine Colnot et Anne Rehbinder —————————————————- ### mer. 1er décembre 20h ### 60 min – tout public à partir de 13 ans Antoine Colnot et Anne Rehbinder travaillent le texte et l’espace pour révéler le sensible, le fragile, les blessures et le poétique. Avec Amala Dianor, ils entrent dans la danse, creusant le sillon de l’émancipation et de l’appartenance. Urgence est un manifeste, porté par cinq jeunes artistes qui s’affranchissent de leur milieu, où la danse revient à son expression la plus franche, explosive, directe, dans le plaisir de la communauté et la libération individuelle. Trop frais ! — + d’infos ici > [Urgence](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/urgence-hkc-1-dec-2021/) — Réservez en ligne dès maintenant !

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



