URGENCE Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

URGENCE 2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 21:40:00 Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

12 12 EUR Une auteure, un chorégraphe et un metteur en scène questionnent le cheminement qui permet à l’individu de naître à sa singularité. Ils explorent ce mystère de l’énergie profonde qui permet mutations et transformations. C’est l’urgence intérieure qui est ici convoquée, celle qui alimente courage, endurance et désobéissance. Contrairement à l’individualisme forcené, cette dernière se nourrit du collectif et permet de le ressourcer. Les danseurs incarnent le vivant de cette question et nous interpelle de manière salutaire à l’endroit de l’espérance. Leur génération est porteuse d’idéaux, en quête de justice et de justesse.

A partir de 13 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Comment échapper aux normes, au déterminisme social et culturel ? Dans une prise de parole radicale et un engagement physique brûlant, cinq jeunes interprètes interrogent le mouvement de l’émancipation.

Une auteure, un chorégraphe et un metteur en scène questionnent le cheminement qui permet à l’individu de naître à sa singularité. Ils explorent ce mystère de l’énergie profonde qui permet mutations et transformations. C’est l’urgence intérieure qui est ici convoquée, celle qui alimente courage, endurance et désobéissance. Contrairement à l’individualisme forcené, cette dernière se nourrit du collectif et permet de le ressourcer. Les danseurs incarnent le vivant de cette question et nous interpelle de manière salutaire à l’endroit de l’espérance. Leur génération est porteuse d’idéaux, en quête de justice et de justesse.

A partir de 13 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-09-29 par