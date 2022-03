URF ARTCYCLING – L’art au service de l’environnement ! Sochaux Sochaux Catégories d’évènement: Doubs

Sochaux

URF ARTCYCLING – L’art au service de l’environnement ! Sochaux, 18 mars 2022, Sochaux. URF ARTCYCLING – L’art au service de l’environnement ! Sochaux

2022-03-18 – 2022-03-18

Sochaux Doubs Sochaux Entrez dans l’univers vibrant du spectacle haute couture de l’Artiste Lina Khei , Un projet collaboratif Upcycling et exceptionnel réalisé dans le cadre du programme d’actions culturelles “Les couleurs de l’Agglo” Pays de Montbéliard Agglomération . Des chefs-d’oeuvre tous droits sortis de leurs tableaux. Scénographie en mouvance unique et originale ! À l’occasion de la journée mondiale du recyclage et de l’environnement. Les places sont limitées ! ENTRÉE GRATUITE AVEC LE PASS CULTURE. Billetterie en ligne : https://bit.ly/34IsoSB +33 3 81 99 42 03 https://bit.ly/34IsoSB Entrez dans l’univers vibrant du spectacle haute couture de l’Artiste Lina Khei , Un projet collaboratif Upcycling et exceptionnel réalisé dans le cadre du programme d’actions culturelles “Les couleurs de l’Agglo” Pays de Montbéliard Agglomération . Des chefs-d’oeuvre tous droits sortis de leurs tableaux. Scénographie en mouvance unique et originale ! À l’occasion de la journée mondiale du recyclage et de l’environnement. Les places sont limitées ! ENTRÉE GRATUITE AVEC LE PASS CULTURE. Billetterie en ligne : https://bit.ly/34IsoSB Sochaux

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Sochaux Autres Lieu Sochaux Adresse Ville Sochaux lieuville Sochaux Departement Doubs

Sochaux Sochaux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sochaux/

URF ARTCYCLING – L’art au service de l’environnement ! Sochaux 2022-03-18 was last modified: by URF ARTCYCLING – L’art au service de l’environnement ! Sochaux Sochaux 18 mars 2022 Doubs Sochaux

Sochaux Doubs