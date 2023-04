Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines de cuivre du Causiat Espace du Somport, 17 août 2023, Urdos.

Un beau voyage vers l’une des plus vieilles mines de cuivre d’Europe dans un paysage grandiose qui a subi maints changements climatiques et tectoniques depuis 300 millions d’années.

Si vous aimez les énigmes, l’exploration et les minéraux, cette excursion est faites pour vous !

Sortie « famille» en boucle :

-Dénivelé ~300m

-A partir de 7/8 ans

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

-Commentée par des géologues de Géolval..

2023-08-17

Espace du Somport

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A beautiful journey to one of the oldest copper mines in Europe in a magnificent landscape that has undergone many climatic and tectonic changes over the last 300 million years.

If you like puzzles, exploration and minerals, this trip is for you!

Family outing in a loop:

-Elevation gain ~300m

-From 7/8 years old

-Supervised by a qualified mountain guide.

-Commented by geologists from Géolval.

Un hermoso viaje a una de las minas de cobre más antiguas de Europa, en un magnífico paisaje que ha sufrido numerosos cambios climáticos y tectónicos a lo largo de 300 millones de años.

Si te gustan los rompecabezas, la exploración y los minerales, ¡este es tu viaje!

Excursión familiar en bucle:

-Desnivel ~300m

-A partir de 7/8 años

-Supervisado por un guía de montaña cualificado.

-Comentada por geólogos de Géolval.

Eine schöne Reise zu einer der ältesten Kupferminen Europas in einer großartigen Landschaft, die in den letzten 300 Millionen Jahren vielen klimatischen und tektonischen Veränderungen unterworfen war.

Wenn Sie Rätsel, Erkundungen und Mineralien mögen, ist dieser Ausflug genau das Richtige für Sie!

Familienausflug in Form eines Rundwegs:

-Höhenunterschied ~300m

-Ab 7/8 Jahren

-Begleitet von einem diplomierten Begleiter für mittlere Berge.

-Kommentiert von Geologen von Géolval.

