Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les estives de Couecq parking d’Urdos en haut du village, 3 août 2023, Urdos.

Depuis le parking d’Espélunguère, une cascade, des estives sur un vallon glaciaire, des roches rouges aux plissements spectaculaires, un gisement de gypse, tout un programme.

Et en prime, vue sur l’Ossau et panoramas sur la Sierra de Bernera.

Sortie « randonneurs tranquilles » :

-Dénivelé ~450m

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

-Commentée par des géologues de Géolval..

parking d’Urdos en haut du village

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the parking of Espélunguère, a waterfall, pastures on a glacial valley, red rocks with spectacular folds, a gypsum deposit, a whole program.

And as a bonus, view on the Ossau and panoramas on the Sierra of Bernera.

Quiet hikers » outing:

-Difference in altitude ~450m

-Supervised by a qualified mountain guide.

-Commented by geologists from Géolval.

Desde el aparcamiento de Espélunguère, una cascada, pastos en un valle glaciar, rocas rojas con pliegues espectaculares, un yacimiento de yeso, todo un programa.

Y como bonus, una vista del Ossau y panoramas de la Sierra de Bernera.

Excursión tranquila para excursionistas:

-Desnivel ~450m

-Supervisada por un guía de montaña cualificado.

-Comentada por geólogos de Géolval.

Vom Parkplatz Espélunguère aus erwarten Sie ein Wasserfall, Sommerweiden in einem Gletschertal, rote Felsen mit spektakulären Falten und ein Gipsvorkommen – ein ganzes Programm.

Und als Bonus: Blick auf den Ossau-Fluss und Panoramablicke auf die Sierra de Bernera.

Ausflug für « gemütliche Wanderer »:

-Höhenunterschied ~450m

-Begleitet von einem diplomierten Begleiter für mittlere Berge.

-Kommentiert von Geologen von Géolval.

