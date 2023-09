Chapitre X, Emma Ben Aziza URDLA Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

Chapitre X, Emma Ben Aziza 16 – 23 septembre URDLA Entrée libre et gratuite

Poursuite de l’engagement premier de faire se rencontrer les techniques traditionnelles de l’estampe et la création d’aujourd’hui, URDLA présente Chapitre X par Emma Ben Aziza. Fruit du dispositif « Estampes en Région Auvergne-Rhône-Alpes », programme soutenu par la Région qui invite une ou un artiste du territoire âgé de moins de 35 ans à s’essayer aux pratiques de l’image imprimée au sein des ateliers URDLA.

À cette occasion, URDLA édite une série de compositions qui mêlent lithographie et typographie. Cette convergence entre l’impression de pierres calcaire et de caractères typographiques a permis de traduire en images une démarche que l’artiste situe « entre approche documentaire et écriture fictionnelle. » Ainsi, son travail qui se déploie davantage dans les domaines de l’écriture, de l’installation et de la performance, est un fil tendu entre l’histoire et l’écriture.

L’intérêt particulier d’Emma Ben Aziza pour les « petites » histoires qui forgent le grand récit se nourrit et se révèle à travers ses recherches sensibles de mémoires de vie, d’images empruntées, qu’elle recueille puis raconte. Vraies et fausses archives s’entremêlent et donnent sens à un ensemble narratif fait de chapitres consacrés aux liens existants entre botanique et l’histoire des diasporas. Une analogie puissante entre deux témoins de phénomènes de dissémination et de survivance qui nourrit un récit nécessaire pour Emma Ben Aziza : « l’articulation entre mémoire collective et singulière, entre botanique et histoire amène à de nombreuses interrogations. L’analogie végétale est puissante, elle nous relie à un monde duquel nous nous coupons, celui du vivant. C’est en regardant la vie dans tout son processus que nous comprenons où nous sommes. » Une mise en récit d’autant plus intime pour l’artiste née en 1997 à Clermont-Ferrand et diplômée de l’École des Beaux-Arts de Nantes en 2022, qui a été marquée « par des allers-retours personnels entre la Tunisie et la France, donc propre à un vécu diasporique. »

URDLA invite à découvrir Chapitre X par Emma Ben Aziza du 16 au 23 septembre 2023 avec une ouverture exceptionnelle dimanche 17 septembre de 14 heures à 18 heures à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Vernissage samedi 16 septembre 2023 à partir de 13 heures 30.

Entrée libre et gratuite

du mardi au vendredi de 10 heures à 18 heures

le samedi de 14 heures à 18 heures

URDLA 207, rue Francis-de-Pressensé à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cécile Cayon