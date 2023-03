URDLA – Exposition, visites, ateliers et démonstrations URDLA, 1 avril 2023, Villeurbanne.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, URDLA invite chacun à découvrir ses ateliers et l’exposition nouvellement inaugurée. Finissage le dimanche 2 avril de Sur le fil une exposition collective qui présente un extrait de la collection, composée d’œuvres récentes avec pour visée de faire valoir la diversité des pratiques plastiques contemporaines qui s’emparent des techniques ancestrales et patrimoniales de l’image imprimée.

De plus, chacun pourra pratiquer en encrant et imprimant des linogravures réalisées par les artistes Laura Ben Haïba, Laurence Cathala, Lucie Chaumont, Rémi De Chiara, Rainier Lericolais et Jérémy Liron, et repartir avec son tirage. Le dimanche, découvrez le fonctionnement des presses et rencontrez les imprimeurs. Visites libres et accompagnées permettront d’appréhender les techniques de l’estampe, de découvrir le catalogue URDLA, et de parcourir Parallèle .

Nos journées sont placées sous le signe de l’illustration jeunesse dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne.

Programme du samedi 1er avril :

de 14 h à 18 h : visite libre des ateliers et de l’exposition Sur le fil.

à 14h, 16 h et 17 h : démonstrations par les imprimeurs (fonctionnement d’une presse lithographique centenaire.)

à 15 h : visite commentée, présentation des techniques de l’estampe, des ateliers et de l’exposition en cours.

de 14 h à 17 h 30 : ateliers d’impression de linogravures.

Programme du dimanche 2 avril :

de 14 h à 18 h : finissage de l’exposition Sur le fil, et visite libre des ateliers et de l’exposition.

à 14 h, 16 h et 17 h : démonstrations par les imprimeurs (fonctionnement d’une presse lithographique centenaire.)

à 15 h : visite commentée, présentation des techniques de l’estampe, des ateliers et de l’exposition en cours.

de 14 h à 17 h 30 : ateliers d’impression de linogravures.

URDLA 207 rue Francis-de-Pressensé Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Presse lithographie à URDLA, Cécile Cayon