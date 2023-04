Voyage vibratoire Urcuray, 13 avril 2023, Hasparren .

Hasparren ,Pyrénées-Atlantiques ,

Voyage vibratoire EUR

Foyer rural Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques Urcuray Foyer rural

2023-04-13 19:00:00 – 2023-04-13 20:30:00

Urcuray Foyer rural

Hasparren

Pyrénées-Atlantiques

.

EUR 20 20 Le voyage vibratoire a un grand pouvoir de détente et de libération. Il permet de travailler en profondeur en agissant sur toutes les cellules de ton corps, autant physique, que subtil. Les bains sonores ont un pouvoir de transformation qui travaillent sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel.

La vibration des sons vient augmenter tes capacités d’auto guérison présentes en toi, qui se mobilisent pour ré-accorder ton corps, tel un instrument de musique.

Baigné dans une multitude de sons, de vibrations et de fréquences, ton Être, va retrouver sa vibration originelle et retrouver la fluidité et l harmonie de la vie.

Cette séance peut te permettre de : venir calmer la boucle du mental, te libérer du stress, des angoisses et créer un état de relaxation totale, retrouver un état de paix intérieure et un alignement, augmenter tes capacités de créativité et d’Intuition, …

Le voyage vibratoire a un grand pouvoir de détente et de libération. Il permet de travailler en profondeur en agissant sur toutes les cellules de ton corps, autant physique, que subtil. Les bains sonores ont un pouvoir de transformation qui travaillent sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel.

La vibration des sons vient augmenter tes capacités d’auto guérison présentes en toi, qui se mobilisent pour ré-accorder ton corps, tel un instrument de musique.

Baigné dans une multitude de sons, de vibrations et de fréquences, ton Être, va retrouver sa vibration originelle et retrouver la fluidité et l harmonie de la vie.

Cette séance peut te permettre de : venir calmer la boucle du mental, te libérer du stress, des angoisses et créer un état de relaxation totale, retrouver un état de paix intérieure et un alignement, augmenter tes capacités de créativité et d’Intuition, …

+33 6 15 11 63 01

Edouard Parilusyan

Urcuray Foyer rural Hasparren

dernière mise à jour : 2023-04-04 par