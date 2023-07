« Aventure nautique » Urcel Urcel, 24 juillet 2023, Urcel.

« Aventure nautique » 24 – 28 juillet Urcel 110€ sur inscription

La situation sanitaire a impacté les enfants dans leur apprentissage de la vie et dans leur relation avec autrui.

La mise en place d’un mini-camp constitue une vraie source de bienfaits pour faire des rencontres et découvrir un nouvel environnement.

Le mini camp est un temps divertissant où les enfants trouveront tous les facteurs susceptibles de participer à leur éducation à travers les jeux, les activités sportives, et la vie en collectivité.

Les enfants doivent s’y sentir en vacances.

Ils pourront ainsi développer des capacités à gérer leur temps, à se prendre en charge, à surpasser leurs aptitudes physiques, à vivre en groupe (apprentissage de la citoyenneté) et acquérir leur autonomie.

Cette colo apprenante vise à l’épanouissement de l’enfant.

Urcel URCEL Urcel 02000 Aisne [{« type »: « email », « value »: « ref.acm@picardiedeschateaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:28:00+02:00