« Repousse tes limites ! » Urcel Urcel, 17 juillet 2023, Urcel.

« Repousse tes limites ! » 17 – 21 juillet Urcel 110€ sur inscription

Les adolescents passent la majeure partie de leur temps au collège ou au lycée, ils ne parviennent pas toujours à se distraire. Pour des adolescents, s’adonner à des activités ludiques se révèlent indispensables pour créer un équilibre sur le plan social. Dans cette logique, les séjours de vacances s’illustrent comme la meilleure opportunité qui s’offre aux ados pour passer des moments ludiques au cours des vacances scolaires. Lors d’échanges avec les adolescents, il nous est paru normal de programmer un mini camp pour qu’ils réapprennent à vivre en communauté.

De plus, la situation sanitaire a impacté les jeunes dans leur apprentissage de la vie et dans leur relationnel avec autrui. Pour des adolescents ayant entre 11 et 17 ans, participer aux mini camp constitue une réelle source de bienfaits. Des nombreux avantages dont ils peuvent bénéficier comme :

 Faire des rencontres : Pour faire des rencontres à l’âge adolescent et renforcer les liens entre eux. Ils se voient tout au long de l’année à travers l‘accueil de jeunes, mais vivre quotidiennement ensemble, apporte des relations différentes.

 Découvrir : Les jeunes réalisent des découvertes aussi incroyable les unes que les autres. Les organisateurs des activités ludiques leur apportent diverses informations afin de les orienter dans leurs faits et gestes. Ils vont découvrir la course, le canoé kayak, le tir à l’arc, les jeux collectifs et de cohésion, des jeux d’eau style bouée tractée, paddle, escade et accro branche sur l’eau.

En petits groupes, ils travailleront sur les activités, les menus, la répartition des chambres… afin que le séjour soit réfléchit et construit par les jeunes. Le but est de les rendre autonome et acteur de ce projet.

Urcel URCEL Urcel 02000 Aisne [{« type »: « email », « value »: « prj@picardiedeschateaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:30:00+02:00