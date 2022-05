URBX Grand’Place – 25 juin Grand’Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Grand’Place, le samedi 25 juin à 14:00

**Avec le samedi 25 juin de 14h à 1h :** * KabaLaD * 47 Ter * Gips * Green Montana * Da Uzi * Isha * Luidgi * Edge * Nemir * Eeash Yasuke

Tarifs : 30€ (Pass Culture) / 35€ (Pass 1 jour) / 59€ (Pass 2 jours)

A la découverte de la scène rap actuelle, dans le cadre du festival URBX Grand’Place ! Grand’Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T01:00:00

