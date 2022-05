URBX Festival Workshop Storm Le Flow,Lille, 22 juin 2022, Lille.

Le Flow, Lille, le mercredi 22 juin à 18:00

Figure mondiale du hip-hop, Storm animera un workshop au Flow sur trois styles pilliers du hip-hop : le break, le pop et le lock. Ce workshop est ouvert uniquement aux initiés, personnes ayant une pratique régulière de la danse hip-hop. _Niels Robitzky, aka Storm, est un des pionniers de la culture hiphop en Europe._ _Débutant la danse en 1983, à l’age de 14 ans, il est parmi les premiers représentants de ce courant artistique à développer une écriture chorégraphique basée sur les techniques de danse appartenant à la culture hiphop, à interroger l’esthétique et la dramaturgie propre à sa forme chorégraphique, et à s’intéresser à l’intégration de la vidéo. Avec son exceptionnel eclétisme, Storm s’est fait un nom dans quasiment toutes les techniques de danse propres au hiphop – du bboying, popping, locking et le boogaloo, avec de nombreuses créations chorégraphiques comme son Solo for Two (2000), qui a fait le tour du monde._ _Parmi ses grandes formes chorégraphiques, citons Slippin’ & Slidin’ (2003) et The Art of Urban Dance (2004), puis, pour la Coupe du Monde du football en 2006, une création pour 7 danseurs avec les Discípulos do Rítmo, Geometronomics, et la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde à Munich. Auteur de deux livres, acteur, incontournable dans le milieu des battles pour sa vision de jury, enseignant hors pair, Storm fait sans doute partie de la mémoire vivante de la culture hiphop et du monde de la danse._ en partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Sur inscription

Le Flow,Lille 1 rue de fontenoy Lille Lille-Moulins Nord



