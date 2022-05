URBX Festival VUE D’ENSAMPLE Bar Live 301, 15 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival VUE D’ENSAMPLE

du mercredi 15 juin au samedi 18 juin à Bar Live 301

« VUE D’ENSAMPLE » AU 301 ————————- Un temps de mise à l’honneur des métiers de beatmakers par le biais de la culture du sampling animé imaginé par le Bar Live en partenariat avec Zéro Vice City et une après-midi tout public et familial mettant en lumière différentes pratiques de musiques urbaines dans les locaux de l’ARA – Autour des Rythmes Actuels : le 301 vibre au son des musiques urbaines ! Le 301, avenue des Nations Unies à Roubaix Entrée Libre toute la journée Réservation auprès de l’ARA pour les ateliers Jukebox : 03 20 28 06 50 / [accueil@ara-asso.fr](mailto:accueil@ara-asso.fr) Réservation auprès du Bar Live pour la Master Class : 03 20 80 75 35 / [contact@association-live.fr](mailto:contact@association-live.fr) **En amont de la journée Vue d’EnSample – Mercredi 15 juin** _CONFÉRENCE > 18h00- 18h30_ (Animée par Zéro Vice City) « LE SAMPLE, RÉVOLUTION MUSICALE OU PLAGIAT? » **Samedi 18 juin – de 14h00 à 23h00** _JUKEBOX URBX > 14h00 – 16h30_ (Proposé par l’ARA) « LE SAMPLE, RÉVOLUTION MUSICALE OU PLAGIAT? » Ateliers gratuits et ouverts à tou·te·s pour découvrir des pratiques musicales urbaines Aucun prérequis n’est nécessaire pour y participer, hormis l’envie et la curiosité ! ► 14h00 – 16h30 en continu : LABO ELECTRONIQUE | tout public Passez 10 minutes ou restez 2 heures pour vous essayer au beat-making et autre geekeries musicales ! ►14h00 – 15h30 : ATELIER DECOUVERTE DJING / SCRATCH | ados 12 – 16 ans (sur résa / jauge limitée) Découvrez ce que sont des controllers Dj, les premières figures de scratch et techniques de mix. ►14h15-16h15 : ATELIER PERCUSSION URBAINES | tout public à partir de 7 ans (sur résa / jauge limitée) Participez à une batucada urbaine éphémère avec Stéphane Derasse, qui initie le public depuis plusieurs années de façon ludique à cette pratique rythmique sur bidons de chantier. ►14h30- 16h30 : ATELIER STEEL-DRUM | adultes (sur résa / jauge limitée) Façonné à partir de bidons d’acier par Yann Brabant, accordeur officiel du carnaval de Notting Hill (Angleterre), venez-vous initier aux rythmiques métalliques tout droit venu de Trinidad ! ► 15h30 -16h30 : EVEIL MUSICAL HIP HOP (40 min effectives) | 3-6 ans (sur résa / jauge limitée) James IzCray rappe et chante des textes pour les tous-petits, sur des airs jazz, hip hop ou soul, pour une version rap des comptines pour enfants ! _CONFÉRENCE > 15h30 – 16h00_ (Animée par Zéro Vice City) « LE SAMPLE, RÉVOLUTION MUSICALE OU PLAGIAT? » Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette projection/conférence traite à quel point le rap est devenu la bande-son d’une génération éduquée à la culture du sample tout en rendant hommage au patrimoine musicale. Et cela, on le doit aux beatmakers dont l’esprit pirate offre une richesse si particulière : la promesse d’une éternelle modernité. _PLATEAU MUSICAL DANS LA COUR DU 301 > 16h00-17h30_ Restitution collective mêlant les participant.e.s des ateliers PERCUSSION URBAINES et STEEL-DRUM Démo proposé par le « PARCOURS HIP-HOP » de l’ARA et DJ SET _MASTER CLASS > 17h30 – 19h00_ (Animée par Zéro Vice City) « PARLONS SAMPLEMENT » Ce sont de véritables machines à tubes. Peu connus, mais indispensables. Ils sont probablement derrière le dernier succès de votre artiste préféré. Sans ces faiseurs de sons, parfois également producteurs, pas d’instrumentaux ni de rythmes pour envelopper les textes des grands noms du hip- hop. Radiographie d’un métier indispensable qui peine à se faire respecter. Dans notre Master Class « Parlons samplement », nous mettrons à l’honneur 5 beatmakers, qui ont fait carrière en France, en Belgique ou en Allemagne. Tu veux te former en beatmaking? Progresser dans ton mix et ta réal ? Alors cette Master Class t’es destinée ! _CONCERT > 20h30 – 23h00_ (Animée par Zéro Vice City) « RA-SAMPLEZ VOUS ! » Pour finir la journée samplement, nous inviterons les artistes locaux sur la scène du Bar Live pour une captation live. Les artistes pourront « freestyler » sur une compilation de beats crées à partir d’un sample. Par le biais de cette scène, les beatmakers locaux seront mis en lumière mais surtout c’est une occasion de créer du lien et des connexions avec les artistes locaux. **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-AndréLez-Lille

Master Class sur inscription – Conférence & Live en entrée libre

Tantôt baptisé « l’art du renouveau », tantôt « un anti originalité », la culture du sample crée des controverses dans l’industrie créative et musicale.

Bar Live 301 301 Avenue des Nations-Unies Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T16:00:00 2022-06-15T21:00:00;2022-06-18T13:00:00 2022-06-18T23:00:00