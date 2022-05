URBX Festival – TU MUES, TU MEURS !(?)! Le Zéphyr, 22 juin 2022, Hem.

URBX Festival – TU MUES, TU MEURS !(?)!

Le Zéphyr, le mercredi 22 juin à 20:00

**Tu mues, tu meurs !(?)!** « Tu mues, tu meurs… C’est le titre ! C’est l’histoire de A. C’est l’histoire de F. C’est l’histoire de deux identités qui se construisent en parallèles et qui finissent par se rejoindre en un seul point. » Pour sa deuxième création, Forbon N’Zakimuena, s’aventure de plus en plus sur la route des histoires, tout en déployant sa musicalité, en duo sur scène avec le musicien Adam Carpels,. Tout commence par une rencontre avec l’adolescence, la sienne et celle de jeunes d’aujourd’hui dont il a recueilli la parole. Son récit retrace les métamorphoses de cette période aussi difficile qu’enthousiasmante et nous ouvre les portes de cet entre-deux, qui relie l’enfance et la maturité. Une autofiction en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages. **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Forbon N’Zakimuena & Adam Carpels

Le Zéphyr Rue du Tilleul, 59510 Hem Hem Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T20:00:00 2022-06-22T22:00:00