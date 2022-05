URBX Festival Roubaix, 15 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival

du mercredi 15 juin au dimanche 26 juin à Roubaix

La direction artistique de la programmation street-art est assurée par la commission arts visuels du comité artistique, composée d’Eric Rigollaud, président du Bureau d’ Art et de Recherche et de Jean-Christophe Levassor, directeur de la Condition publique. La production des oeuvres sera portée par des structures culturelles roubaisiennes et spécialisées : l’Alternateur, l’Office du Tourisme et le Bureau d’Art et de Recherche. – Colas Valette, Obit et Mazer Restart (Alternateur) au 25 rue de Rocroi – Mickael Deroubaix (Alternateur) sur la Mairie de quartier Sud – Béatrice Meunier Dery (BAR) aux Serres municipales (à confirmer) – Jiem et Marie (BAR) au Parc Brondeloire – Cyndie Belhumeur (BAR) au 41 rue du Grand Chemin (à confirmer) – Scaf et Abys (Office de tourisme) au Passage François Villon (à confirmer) Retrouvez le reste de la programmation sur [[https://urbxfestival.com](https://urbxfestival.com)](https://urbxfestival.com) Soutenu par lille3000, dans le cadre d’Utopia.

Réalisation de fresques dans le cadre du festival URBX

Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

