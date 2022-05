URBX Festival – Pockemon Crew #Hashtag 2.0 Le Zéphyr, 17 juin 2022, Hem.

URBX Festival – Pockemon Crew #Hashtag 2.0

Le Zéphyr, le vendredi 17 juin à 20:15

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, Pockemon Crew interroge la société du tout numérique et des réseaux sociaux. À l’heure où la sensibilité et l’émerveillement trouvent de moins en moins leur place, où tout n’est que tweet, post & like, ce spectacle sonne comme le selfie d’une époque où l’on marche les yeux rivés sur nos écrans sans prêter attention au monde qui nous entoure et où il importe d’être vu en donnant à voir. Entre narration et acrobaties, Pockemon Crew puise son inspiration dans l’air de la toile. Sur le fil des tableaux, les danseurs mêlent performances techniques et mouvements de danse contemporaine. Pockemon Crew, c’est la success story d’un collectif de Hip-Hop, champion de France, d’Europe et du Monde dans le circuit des Battle. Repéré et invité par le directeur de l’Opéra de Lyon, il se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales. À voir, liker, follower, ou sharer sans mo-dération ! _”Ardent comme le désir.” (Le Monde)_ _”Un cocktail de prouesses physiques, d’énergie et de bonne humeur.” (Le Figaro)_ _”Richesse du vocabulaire, virtuosité et constante invention.” (Libération)_ _”Un ballet contemporain d’une modernité saisissante.” (Elle)_ ©FRÉDÉRIC RAGOT Direction artistique: Riyad Fghani | Pièce chorégraphique pour 9 danseurs | Création lumière : Arnaud Carlet | Création musicale : Flavien Taulelle / DJ Duke | Création vidéo : Angélique Paultes | Création costumes : Nadine Chabannier | Mécénat Christophe Odin Production | Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça ! | Coproduction : Ville de Lyon, Ville de Lissieu, Espace Nova à Velaux CCN de Créteil et du Val de Marne – Mourad Me-rzouki / Cie Kafig/ **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André Lez-Lille

Dans le cadre de l’URBX festival dont il est partenaire le Zéphyr accueille le vendredi 17 juin le nouveau spectacle de la compagnie Pockemon Crew #Hashtag 2.0

Le Zéphyr Rue du Tilleul, 59510 Hem Hem Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:15:00 2022-06-17T22:00:00