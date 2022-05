URBX Festival – Plateau danses urbaines Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France, 18 juin 2022, Roubaix.

En amont de la représentation au Colisée Théâtre de Roubaix de la pièce _Queen Blood_ du chorégraphe Ousmane Sy, la cie Zahrbat et le Ballet du Nord CCN & Vous ! propose un plateau danse composé d’un duo et de deux solos : _-Chrysalide_ par le **collectif Street Cats – Sacha & Roots Kreatur** _-Význam_ créée et interprétée par **Michaela Piklová** _-Al Warda_ créée et interprétée par **Sarah Bidaw** **En partenariat avec l**a Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André- Lez-Lille

Gratuit sur réservation

Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France 33 rue de l’Épeule 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord



