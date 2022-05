URBX Festival Parc du Brondeloire, 26 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival

Parc du Brondeloire, le dimanche 26 juin à 11:00

**Urban Games – Parkour 59** Tous les sports urbains n’ont pas eu la chance, comme le skateboard, d’entrer aux Jeux Olympiques. Il nous est primordial de redoubler d’effort pour démocratiser ces sports intenses qui demandent autant de concentration et d’effort que les sports conventionnels. Les athlètes de ces pratiques urbaines doivent pouvoir continuer à s’entraîner et à se professionnaliser au travers de compétitions internationales en attendant l’entrée aux Jeux Olympiques. C’est pourquoi, dans le cadre du festival URBX, Parkour59 à créer les Urban Games, un ensemble de compétitions et d’initiations regroupant 8 sports urbains Les Urban Games ont trois orientations distinctes La première étant celle de la professionnalisation des athlètes nationaux et de la mise en avant de leurs capacités sportives au travers de 4 compétitions urbaines : le Chase Tag, le Speedrun, le Freerun et le street workout. La seconde étant la démocratisation des disciplines sportives urbaines pour tous grâce à des initiations au Cross Training, au Basket Freestyle et au Foot freestyle. La troisième correspond à la mise en avant de la performance sociale par le sport. En effet, les athlètes traversent des parcours souvent parsemés d’obstacles, qu’ils arrivent à franchir pour réussir. Parkour59 souhaite révéler aux plus jeunes les bienfaits de la pratique sportive et les possibilités de développement personnel et professionnel à travers celle-ci. **URXU DA-MAS FAMILY – Concours de rap – chant « Tiens Mon Style 3 »** Le concours de rap et chant, « Tiens mon style », 10 Mcs (ou groupes) vont concourir face un jury. A gagner : une journée au studio Empire à Paris ainsi qu’une participation à un concert avec ou sans tête d’affiche. Inscription sur : [[damasproductionfamily@gmail.com](mailto:damasproductionfamily@gmail.com)](mailto:damasproductionfamily@gmail.com) Modalités d’inscription : – avant le vendredi 20/06/2022 midi – 1 dossier d’inscription – 1 vidéo de 1 minute – participation de 40 euros Retrouvez le reste de la programmation sur [https://urbxfestival.com](https://urbxfestival.com)

Entrée libre

Block Party

Parc du Brondeloire 38 Rue du Brondeloire, 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord



