Scène ouverte ————- Après un premier round à l’occasion du festival Pile au RDV à la Condition Publique en juillet 2021 (Jad, Mando MCD, Sanaï, Dalibido, Ben PLG, Lexa Large), l’équipe de Mindset Lille remet le couvert de son open mic 100% local en warm up de la soirée de clôture du festival sur la Grand Place de Roubaix. En partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-Andréè-Lez-Lille

Entrée libre

