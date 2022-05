URBX Festival – Loraine Dambermont + Post Neo Le Gymnase CDCN, 16 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival – Loraine Dambermont + Post Neo

Le Gymnase CDCN, le jeudi 16 juin à 19:00

Présentées lors d’une même soirée au Gymnase, découvrez deux performances de danses urbaines ! **Loraine Dambermont – Toujours de ¾ de face !** Les pieds bien ancrés dans le sol, la tête haute, le regard alerte, un maintien subtil tel un parfait mélange de décontraction et d’agilité, une posture si précise qui trahit forcément une volonté de perfectionnisme et un profond désir de maîtrise. Selon Johnny Cadillac, ancien karatéka belge, ceci est « la » position de défense par excellence : le ¾ face. La chorégraphe et interprète Loraine Dambermont s’approprie ce principe et nous livre ici son guide de survie face à l’expectative du chaos avec Toujours de ¾ face ! Cette performance, parsemée d’auto-dérision, est un tutoriel « en live » dévoilant les secrets de self-défense les plus infaillibles pour faire face aux dangers qui nous guettent. De quoi affronter joyeusement notre société dans tout son caractère imprévisible, et sa violence sous-jacente. Durée : 20 mn **Compagnie Post Neo – Performance** La compagnie Post Neo axe son travail autour de danses issues d’Internet, plus particulièrement la danse Jumpstyle. Il s’agit d’un style de danse qui s’est développé et transmis via les réseaux sociaux et médiatisé par le partage de vidéos. Il se définit par une combinaison de petits pas sautés, axée entre la recherche d’élévation et une danse plus ancrée au sol. Dans ses pièces, la compagnie dirigée par Kevin Martinelli ajoute la dimension scénique au processus de création originelle et partage, par une performance, son approche contemporaine du Jumpstyle. Durée 30 minutes _Cette soirée donne le coup d’envoi du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) Danses urbaines, dispositif de résidences d’artistes à destination des 3-25 ans, initié par La Ville de Roubaix et la DRAC Hauts-de-France. Coordonné par le Gymnase Centre de Développement Chorégraphique National, ce CLEA se déroulera sur Roubaix cette année et sera confié à plusieurs compagnies de danses urbaines._ En partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André- Lez-Lille

Tarif unique : 5€

Le Gymnase CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



