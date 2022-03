URBX Festival La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

URBX Festival La Boîte à Musiques, 16 juin 2022, Wattrelos. URBX Festival

La Boîte à Musiques, le jeudi 16 juin à 20:30

Street-art, danse, rap, sports urbains, mais aussi mode… Roubaix est depuis le milieu des années 80 le terrain de jeu d’artistes, créateurs, sportifs pour qui la ville est un outil d’inspiration constante, de pratiques artistiques, d’innovations et d’expérimentations en tout genre. Ces cultures, alternatives et underground à leur création, sont devenues aujourd’hui le quotidien des pratiques culturelles d’une jeunesse, roubaisienne, et au-delà qui porte la vision de la ville de demain. AUSGANG (Rap – Hip Hop / F) La Boîte à Musiques, rue Amédée Prouvost à Wattrelos Jeudi 16 juin 2022 à 20h30 Billetterie : La Cave Aux Poètes Roubaix 03 20 27 70 10 [www.caveauxpoetes.com](http://www.caveauxpoetes.com) à la Boite à Musiques La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T20:30:00 2022-06-16T22:00:00

