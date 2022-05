URBX FESTIVAL – GRAND’PLACE Parvis hôtel de ville, 24 juin 2022, Roubaix.

URBX FESTIVAL – GRAND’PLACE

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à Parvis hôtel de ville

URBX Grand’Place, le festival made in Roubaix, sera dans la place les 24 et 25 juin : deux jours de concerts de Rap et Hip-Hop au coeur du centre ville, dans un décor des plus emblématiques de Roubaix : La Grand’Place. Une première édition à découvrir d’urgence avec : IAM, Alonzo, Koba LaD, Leto, 47TER… et encore bien d’autres ! T’es pas prêt ! **VENDREDI 24 JUIN** IAM . LETO . ALONZO . LEFA . TSEW THE KID . CHILLA . VICKY R **SAMEDI 25 JUIN** KOBA LAD . LUIDJI . 47 TER . DA UZI . ISHA . GREEN MONTANA . NEMIR . EDGE . EESAH YASUKE . GIPS * _PASS 1 JOUR : 35€_ * _PASS 2 JOURS : 59€_ * _Billets disponibles sur Pass Culture pour les 15-18 ans !_ **_En partenariat avec_** _la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André Lez-Lille_

Entre 35€ et 59€

Le festival made in Roubaix !

Parvis hôtel de ville Grand place Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T17:00:00 2022-06-24T00:55:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T23:55:00