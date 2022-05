URBX Festival – FOULE POWER Parvis hôtel de ville, 17 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival – FOULE POWER

Parvis hôtel de ville, le vendredi 17 juin à 21:30

FOULE POWER est plus qu’une collection, un défilé-spectacle. C’est un portrait instantané d’une ville à travers une collection XXL portée par ses habitant.es et qui raconterait leur histoire rapportée à celle du monde. Une traversée des époques jusqu’aux complexités actuelles et mutations de l’époque. C’est surtout une aventure artistique et humaine, un processus de plusieurs jours et une immersion dans un territoire et son histoire. Le but est de faire porter « la collection » par une centaine d’habitants.es d’une ville. Emmener tout ce beau monde de 16 à 77 ans dans une petite folie de répétitions, d’essayages, de maquillages, de paillettes à gogo. Le spectacle commence dès la première étape du process imaginé par Fanny Bouyagui : un casting géant conçu non pour exclure mais pour rencontrer et expliquer. Il se poursuit dans les loges et les préparatifs XXL enfin sous la forme d’un défilé de mode sur une immense scène installée au coeur de la Ville – le parvis de l’hôtel de ville. La représentation s’accompagne d’un Dj set live : sons et rythmes s’enrichissent de voix d’opéra, de musiques du monde et de messages. Enfin sur les écrans, un mix vidéo live par Fanny Bouyagui fait écho aux corps, aux silhouettes transformées et magnifiées. Le tout constitue une proposition artistique à la croisée de la création textile, des arts plastiques, de la musique et de l’image vidéo. Un univers propice aux hasards et entrechocs esthétiques heureux. Après Villeurbanne en 2019, puis Abidjan en 2020, Fanny Bouyagui imagine une traduction roubaisienne à son spectacle pour le festival Urbx le 17 Juin 2022. Pari sensible pour l’artiste née à Roubaix et qui y vit toujours. **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Entrée libre

Défilé spectacle participatif, éthique et 100 % recyclé

Parvis hôtel de ville Grand place Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T21:30:00 2022-06-17T22:00:00