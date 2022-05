URBX Festival Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du mercredi 15 juin au dimanche 26 juin

**URBX Festival** s’appuie sur la force de 5 disciplines : les arts visuels, la danse, la musique, la mode et le sport. **URBX Festival** mobilise ainsi la richesse de l’histoire roubaisienne en s’appuyant sur les associations locales qui oeuvrent depuis de nombreuses années autours de ces différentes disciplines. Programme complet à retrouver sur [**[urbxfestival.com](urbxfestival.com)**](urbxfestival.com) **Au programme :** * URBX Grand’Place, des concerts rap, [**vendredi 24 juin**](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/urbx-grandplace-24-juin) et [**samedi 25 juin**](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/urbx-grandplace) * Exposition [**Urbain.es**](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/expo-or-visites-guidees-urbaines) à la Condition Publique * une déambulation dansée le 15 juin avec le Ballet du Nord CCN et vous et la Cie Zahrbat * …

Plusieurs événements gratuits + événements payants

URBX Festival a pour ambition de positionner Roubaix – Hauts de France, comme LA ville des Cultures Urbaines ! Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T23:58:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:58:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:58:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:58:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:58:00;2022-06-20T00:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T00:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:58:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:58:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:58:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:58:00;2022-06-26T00:00:00 2022-06-26T18:00:00

