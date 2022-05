URBX Festival – Défilé public Gratuit – Esmod Promotion 2022 Salle Watremez, 21 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival – Défilé public Gratuit – Esmod Promotion 2022

Salle Watremez, le mardi 21 juin à 20:30

**Le groupe ESMOD International** Fondée en 1841, à Paris, ESMOD est une école qui a su s’imposer à travers les époques comme une référence dans le milieu de la mode. Elle a suivi et anticipé les évolutions de son temps afin d’offrir une formation complète qui couvre tous les métiers de la mode, du **Fashion Design au Fashion Business.** **ESMOD**, c’est aussi un réseau de 19 écoles dans 13 pays qui offrent une même base de formation adaptée à la culture et au marché de chaque pays où elles sont implantées. Ce réseau est un moteur d’échanges très enrichissants pour ses élèves et anciens élèves. **ESMOD Fashion Design & Business Roubaix** Toujours tournée vers le textile, la mode et l’innovation. Initiée par les instances municipales roubaisiennes et les enseignes du Nord, s’inscrivant dans une tradition textile remontant au XVème siècle, l’école ESMOD Roubaix demeure depuis ses origines un partenaire privilégié de la région Hauts de France. De plus, sa situation frontalière lui confère une dimension européenne. ESMOD Roubaix figure, avec, les 33 musées du Nord, parmi les « 59 raisons de choisir, de venir, d’y rester, d’y investir, d’y croire… » publiées par le département du Nord. Le campus roubaisien, implanté depuis plus de 27 ans maintenant, s’est installé dans une maison de maître qui fut très vite agrandie. Ainsi, c’est sur plus de 3000 m2 que nos étudiants, en Fashion Design & Création et en Fashion Business, évoluent chaque jour, dans des espaces qui répondent à l’ensemble de leurs besoins. **En partenariat** avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Défilé gratuit sur inscription à l’Office du Tourisme de Roubaix à partir du mardi 7 juin

Chaque année, les défilés Esmod enchantent étudiants et acteurs de la mode.Le temps d’une soirée, chaque promotion se dévoile, se révèle et forge son identité autour d’un thème donné.

Salle Watremez 9 rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



