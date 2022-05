URBX Festival Déambulation dansée Parvis hôtel de ville, 15 juin 2022, Roubaix.

URBX Festival Déambulation dansée

Parvis hôtel de ville, le mercredi 15 juin à 18:00

Le festival s’ouvrira le mercredi 15 juin à 18h sur un spectacle déambulé partant de la grand place devant l’hôtel de ville à Roubaix jusqu’à la rue couverte de la Condition Publique. **Proposition 1** démonstration hip hop et des points de repère et d’éclaircissement sur les différents courants qui compose le mouvement de la danse hip hop (locking, popping, breakdance…) avec des danseurs de la compagnie. **Proposition 2** Le parvis de l’église est consacré au projet _Face au mur_, réécriture de _Run_ de Brahim Bouchelaghem, un lien entre un lieu et la danse, en lien avec l’architecture en empruntant les codes de la danse in Situ, en fonction de son environnement, et dans le cas présent la façade de l’église. L’équipe de création est composée de 4 danseurs interprètes professionnels composant ainsi la brigade. Celle-ci irait à la rencontre d’environ 10 amateurs qui seront partie prenante du projet se frottant ainsi à une expérience enrichissante et amenant de la fraîcheur à un cycle qui se réinventerait avec eux. Ayant grandi dans un quartier sans jamais y voir quelque chose sortant de l’ordinaire, Brahim souhaite redonner vie à une rue, ou plutôt à une façade avec Face aux murs; faisant vivre une partie de rue, un immeuble, une façade… Une aventure qui s’appuie sur un double paradoxe : celui de la danse urbaine invitée à se produire aujourd’hui en intérieur, sur les plateaux des plus grandes salles ; et celui de la rue qui échappe à toute convention. Sylvain Groud introduira ici Version Originale, nouveau cycle de course qui entraînera le public à marcher vers la place de la liberté. **Proposition 3** Une parade chorégraphiée par Brahim Bouchelaghem et Sylvain Groud avec une trentaine d’amateurs se déroulera dans la grande rue en direction de la place. **Proposition 4** Sur la place de la liberté, Sylvain Groud présente _Version Originale_, ou la danse comme révélation de l’indicible entre les êtres. Sur la musicalité de _Récitations 3_ de Georges Aperghis, quatre voix de danseurs surgissent et invitent progressivement chacun à prendre corps dans cet espace ouvert d’expression où finissent par se mêler indifféremment interprètes professionnels et amateurs. L’invitation d’un musicien différent confère à chaque représentation un caractère unique et la transforme en évènement, accompagné d’un musicien. **Proposition 5** Sur la place de la liberté en face de l’ancienne Banque de France, le crew Street Smile réalisera une démonstration hip-hop avec 4/5 danseurs. **Proposition 6** L’arrêt suivant se fera sur le terrain à côté de la CAF, Sylvain Groud présentera la dernière partie de _Version Originale_. **Proposition 7** Le duo Sacha et Léo Vangrevelynghe animera des improvisations dansées devant la fresque Crash Test rue Nadaud, l’ensemble des danseurs de la déambulation seront invités à danser face à cette œuvre symbolique des cultures urbaines. Le public pourra ensuite rejoindre le dernier lieu de la soirée d’ouverture. **Proposition 8** Le parcours se terminera dans la rue couverte de la Condition Publique avec une jam session à partir de 20h. La parade chorégraphiée sera performée de nouveau dans la rue couverte. Le parcours permet de donner une autre vision de la ville de Roubaix à travers des lieux phares de la ville (Grand place, Eurotéléport, les fresques), avec des propositions artistiques dansées originales. **Nous recrutons des danseurs et danseuses amateur.e.s pour ce projet, n’hésitez pas à vous inscrire grâce au lien ci-contre.** en partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Gratuit, nous recrutons des danseurs et danseuses amateur.e.s pour ce projet, n’hésitez pas à vous inscrire grâce au lien ci-dessous.

Propositions artistiques urbaines de la Grand Place à la Condition Publique

Parvis hôtel de ville Grand place Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T18:00:00 2022-06-15T20:30:00