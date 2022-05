URBX Festival Boys don’t cry Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France, 24 juin 2022, Roubaix.

Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France, le vendredi 24 juin à 18:00

_Boys don’t cry_ est une pièce tout public, à voir en famille, construite sur la base d’un texte de Chantal Thomas, écrit spécialement pour la pièce, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse. Elle sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe. Il s’agit de tordre le cou à certains clichés d’une certaine théorie du genre où ce serait « couture pour les filles et foot pour les garçons ». Un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée. Une danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration du cœur, une compréhension d’amour. **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André- Lez-Lille

Gratuit sur réservation

Spectacle

Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France 33 rue de l’Épeule 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T19:30:00