Rendez-vous le dimanche 26 juin au Parc du Brondeloire à ROUBAIX, pour la première édition des Urban Games ! Une block party qui vous plongera dans le monde des pratiques urbaines. **Au programme :** Des compétitions internationales de PARKOUR, de STREET WORKOUT et de WORLD CHASE TAG (jeu du chat et de la souris version extrême) Des initiations aux sports urbains pour découvrir les pratiques. “Tiens mon style”, un concours de rap organisé par DA-MAS Alors, viendrez-vous découvrir ces pratiques urbaines le temps d’une journée ? **Plus d’informations :** SPORT : www. parkour59.com / [[clemence.benoit@parkour59.com](mailto:clemence.benoit@parkour59.com)](mailto:clemence.benoit@parkour59.com) RAP : [www.Da-mas.com](http://www.Da-mas.com) / [[damasproductionfamily@gmail.com](mailto:damasproductionfamily@gmail.com)](mailto:damasproductionfamily@gmail.com) **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Entrée libre & gratuite

