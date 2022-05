URBX Festival : Battle Hip Hop Series – session Francophone Le Flow,Lille, 26 juin 2022, Lille.

URBX Festival : Battle Hip Hop Series – session Francophone

Le Flow, Lille, le dimanche 26 juin à 15:00

Battle francophone mélangeant rap, beatbox, graff et hip hop 4 équipes de 5 personnes : une équipe du sud, une équipe des Hauts-de-France, une équipe belge et une équipe suisse Au fil du temps, rappeurs, danseurs, graffeurs et beatboxers ont eu de plus en plus tendance à travailler de manière isolée. Avec Hip Hop Series, c’est l’unité et la synergie originelle des disciplines hip hop qui sont mises à l‘honneur au travers d’un battle pluridisciplinaire. Ce format de battle innovant va voir s’affronter 4 équipes. Ces équipes, composées d‘un rappeur, d‘un bboy, d‘un graffeur et d‘un beatboxer vont s’affronter au cours de différentes épreuves solo et mélangeant différentes disciplines. Jurys : Lexie T en beatbox, Corenthin en graff, *** en rap (à confimer) et Storm en danse. en partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Gratuit

Battle pluridisciplinaire danse/graff/rap/beatbox

Le Flow,Lille 1 rue de fontenoy Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T18:00:00