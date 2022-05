URBX Festival Bal roller dance La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

URBX Festival Bal roller dance La Condition Publique – Roubaix, 19 juin 2022, Roubaix. URBX Festival Bal roller dance

La Condition Publique – Roubaix, le dimanche 19 juin à 16:30

Roller disco ———— Le temps d’une après-midi, enfilez vos patins et venez montrer vos plus beaux déhanchés sur une playlist vitaminée. Les débutant·es pourront aussi s’exercer lors d’ateliers roller de 14:00 à 16:00 et devenir des as de la glisse ! En partenariat avec la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-Andréè-Lez-Lille

Entrée libre

Dans le cadre d’URBX La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T16:30:00 2022-06-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

URBX Festival Bal roller dance La Condition Publique – Roubaix 2022-06-19 was last modified: by URBX Festival Bal roller dance La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 19 juin 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord