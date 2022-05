URBX Festival – AUSGANG (Casey) La Boîte à Musiques, 16 juin 2022, Wattrelos.

URBX Festival – AUSGANG (Casey)

La Boîte à Musiques, le jeudi 16 juin à 19:00

**Ausgang (Casey)** Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations (Asocial Club, Zone libre…), des échappées théâtrales ou à l’affiche de « Viril » (avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient à ses premiers amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec AUSGANG, elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf. **Zeuzloo** Rappeuse et comédienne, Zeuzloo a débuté avec le groupe Merta en 2013. Passionnée par l’expression orale en général, touche-à-tout, elle anime également des ateliers d’écriture pour tous les publics, crée des vêtements et réalise elle-même ses propres clips. Son premier album, Jamais contente, sorti en 2020, est un condensé de ses multiples identités : entre rap et spoken word, théâtre et musique, féminisme et blagues graveleuses, elle remet en question les poncifs du genre, tout en évitant soigneusement de se prendre trop au sérieux. **En partenariat avec** la Cie Zahrbat, le Ballet du Nord, la Cave aux Poètes, le Flow, Anti_Fashion project, ESMOD Roubaix, la Condition Publique, le BAR / QSP Galerie, le Colisée, Parkour 59, la DRAC, la région Hauts-de-France, la MEL, la Ville de Roubaix, Lille 3000, la Délégation du Québec, Mouv’, France TV, la Voix du Nord, le Furet du Nord, l’Office de tourisme de Roubaix, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, l’Alternateur, le Gymnase, l’association DA-MAS, Art Point M, Association Live, l’ARA, le Zéphyr, la Boite à Musique, Zéro Vice City, La Grand Plage, la ville de Hem, la ville de Wattrelos, la ville de Lille et la ville de Saint-André-Lez-Lille

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

+ ZEUZLOO

La Boîte à Musiques 15 Rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



