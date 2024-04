URBEST Rue de la Grange aux Bois Metz, mercredi 10 avril 2024.

URBEST Rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Dans une grande diversité de secteurs et depuis plus de 20 ans, le Salon professionnel URBEST s’adresse aux entreprises et aux collectivités engagées dans l’aménagement, l’équipement et la gestion de l’Espace Public

Maires et élus des villes et des villages / Communautés de communes et communautés d’agglomérations / Assemblées territoriales et services de l’Etat / Architectes, urbanistes et concepteurs paysagistes / Pépiniéristes et entreprises du paysage / Responsables de la voirie et des Espaces verts / Bureaux d’études et services techniques / Spécialistes de l’accueil de la petite enfance / Services sociaux / Secteurs éducatifs / Spécialistes des sols et de l’éclairage public / Responsables du mobilier urbain et de la signalétique / Entreprises de travaux publics / Secteurs associatifs / Responsables des équipements sportifs et des infrastructures de loisirs / Secteurs du tourisme et de l’animation.

Le Salon Urbest est exclusivement réservé aux professionnels.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 09:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

Rue de la Grange aux Bois METZ EXPO

Metz 57070 Moselle Grand Est

