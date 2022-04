urbanisme démocratique et projet d’économie populaire en zone urbaine sensible économat de quartier La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

économat de quartier, le samedi 30 avril à 09:30

visite commentée : histoire de l’économat de quartier, modalités de construction, choix du lieu d’implantation, méthode participative.

gratuité pour les locataires du logement social, participation 10 euros pour le fonctionnement de l’économat sur réservation par mail pour créneaux horaires

historicité de l’auto-construction du local “économat de quartier ” maitrise d’usage, chantier participatif, chantier école, atelier public de travail urbain, atelier de création collective économat de quartier 4 rue Alphonse Baudin La Rochelle La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime

2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T14:00:00

