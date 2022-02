Urban Zone – Le festival des sports urbains Brest, 16 février 2022, Brest.

Urban Zone – Le festival des sports urbains Atelier des Capucins 24 rue de Pontaniou Brest

2022-02-16 – 2022-02-20 Atelier des Capucins 24 rue de Pontaniou

Brest Finistère

Le festival des sports urbains s’invite aux Capucins, à Brest, durant cinq jours. Initiations, découverte, show, contest

et démonstrations rythmeront cet événement. L’occasion de découvrir ces disciplines sportives et de rencontrer

les associations partenaires : la break dance avec Klandest1’1 ; le Parkour avec Parkour Brest ; l’escalade avec Climb up ; le roller avec le Brest Roller Club ; le basket avec les associations locales ; le skate avec le PLO Skate club ; le cross fit avec l’Ufolep.

Les créneaux d’initiation sont prévus de 10 h 30 à 11 h 45 pour les 7-10 ans, de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 30

pour les 11-17 ans. Inscriptions obligatoires en amont à la mairie de Brest, au 02 98 00 80 80, ou sur le site internet brest.fr

