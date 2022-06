Urban Voices : D’où que tu viennes Cité des Congrès, 10 juillet 2022, Nantes.

2022-07-10 Concerts samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 à 15h, 18h et 21h

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Réservation sur urbanvoicesnantes.com Concerts samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 à 15h, 18h et 21h

Découvrez « D’où que tu viennes » la nouvelle création de Karim Ammour. Une œuvre originale coécrite avec la poète algérienne Samira Negrouche et mise en scène par Hélène Vienne. Co-composée avec les musiciens et chanteurs : Mehdi Nassouli, Tayeb Laoufi, Sarah Ammour, Juliette Ammour et Samuel Lecomte.Inspirée par des souvenirs d’enfance et les figures féminines qui les ont marqués, cette œuvre plonge le public dans 7 univers musicaux, portés sur scène par 11 artistes complices et les 1 000 voix du chœur nantais Urban Voices. Ce voyage inspiré des sonorités gnawas du Maroc, marque le renouveau de cette aventure vocale et humaine incroyable qui perdure depuis 10 ans.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://urbanvoicesnantes.com/