Le Tamanoir, le vendredi 13 mai à 21:30

### **URBAN VILLAGE** Ils sont quatre jeunes artistes autodidactes venus du South Western Township de Johannesburg (Soweto) et viennent de signer sur No Format pour un futur album, rejoignant ainsi sur le label indépendant français _¿QueVola?, Mélissa Laveaux, Blick Bassy ou Lucas Santtana._ Emblématiques de l’énergie créative de la jeunesse sud-africaine, les musiciens d’Urban Village ancrent leur quotidien et leur traditions musicales dans une folk spirituelle et expérimentale. Un mélange de « musique folk avec les genres traditionnels sud-africains appelés mbaqanga, maskandi, Zulu rock, Xhosa funk » explique le batteur Xolani ‘Cush’ Mtshali dont les rythmiques afro-jazz sont accompagnées par la voix incantatoire du chanteur Tubatsi Mpho Moloi ou la guitare folk de Lerato Lichaba, profondément ancrée dans l’univers zulu, qui sert de fondation aux morceaux. [Écouter Urban Village](https://youtu.be/INfiql988xs) ### **SAHEL ROOTS** Duo de deux jeunes artistes maliens aux sonorités très actuelles assises sur un fond traditionnel de mélodies mandingues. Une quête sonore dans une faille qui relie une Afrique traditionnelle à une part d’Afrique contemporaine si créolisée. Ce jeune groupe est composé d’Alassane Samaké, chanteur leader et percussionniste à la calebasse et au tam-tam et d’Adama Sidibé au Sokou (violon monocorde peuhl) et au Djourou Kelen (guitare monocorde mandingue). Leurs chansons parlent de la vie quotidienne au Mali, en Afrique : impôts, feux de la brousse, pauvreté économique, richesse spirituelle, amour, ruptures, envies et jalousie, du petit bonheur et malheur du quotidien, etc… [Écouter Sahel Roots](https://www.youtube.com/watch?v=QzQtlNCRiJQ)

Prévente 8/10 euros et Sur place 10/12 euros

Afro Folk

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



2022-05-13T21:30:00 2022-05-13T23:59:00