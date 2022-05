URBAN VILLAGE (RIO LOCO)

2022-05-18 21:00:00 – 2022-05-18 Emblématiques de l'énergie créative de la jeunesse sud-africaine, les musiciens d'Urban Village ancrent leur quotidien et leur traditions musicales dans une folk spirituelle et expérimentale. Un mélange de «musique folk avec les genres traditionnels sud-africains appelés mbaqanga, maskandi, Zulu rock, Xhosa funk» explique le batteur Xolani 'Cush' Mtshali dont les rythmiques afro-jazz sont accompagnées par la voix incantatoire du chanteur Tubatsi Mpho Moloi ou la guitare folk de Lerato Lichaba, profondément ancrée dans l'univers zulu, qui sert de fondation aux morceaux. Ils sont quatre jeunes artistes autodidactes venus du South Western Township de Johannesburg (Soweto) et viennent de signer sur No Format pour un futur album, rejoignant ainsi sur le label indépendant français ¿QueVola?, Mélissa Laveaux, Blick Bassy ou Lucas Santtana.

