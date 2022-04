Urban Village + Projection au Café De La Danse Café de la Danse, 23 mai 2022, Paris.

Projection du documentaire Master Urban Village suivi du concert de Urban Village dés 19h30 au café de la danse le 23 mai prochain.

Date et horaire exacts : Le lundi 23 mai 2022

de 19h30 à 22h30

payant TARIF UNIQUE PRÉVENTE [hors frais de location] : 17 EUR

Urban Village

Emblématiques de l’énergie créative de la jeunesse sud-africaine, les musiciens d’Urban Village ancrent leur quotidien et leur traditions musicales dans un mélange de « musique folk avec les genres traditionnels sud-africains appelés mbaqanga, maskandi, Zulu rock, Xhosa funk ».

Sur les rythmiques afro-jazz du batteur Xolani ‘Cush’ se posent la voix incantatoire du chanteur Tubatsi Mpho Moloi ou la guitare folk de Lerato Lichaba, profondément ancrée dans l’univers zulu, qui sert de fondation aux morceaux.

Désormais au sein du label indépendant Nø Førmat (¿QueVola?, Mélissa Laveaux ou Lucas Santtana), les Urban Village sortent Udondolo, premier album enregistré chez eux avec l’énergie du live et patiemment poli en studio par Frédéric Soulard (Maestro, Jeanne Added…).

Plus 1ère Partie : projection du documentaire : Master Urban Village

Quand on n’a jamais connu que son village d’origine, comment se trouver des racines ?Voilà une question que nombre de jeunes urbains qui peuplent les banlieues des grandes villes se posent tôt ou tard. En Afrique du Sud, l’urbanisation à grande vitesse commencée il y a plus d’un siècle se poursuit, les gens des campagnes continuent de féconder la ville, s’y mélangeant pour donner alimenter une culture urbaine originale. Pour les quatre musiciens d’Urban Village, qui n’ont connu pour tout village que le gigantesque township de Soweto, ces racines traditionnelles cachées par les immeubles et le béton sont à la source de leur musique, et bien au-delà, de leur quête d’une identité qui réconcilierait le passé et le présent, pour s’inventer un futur qui leur correspond. Cush, Simanga, Lerato et Tubatsi nous emmènent, au son de leur musique, en quête de ces racines, de leur histoire, et du trépidant quotidien qui fait de Soweto un bouillon de vie et de culture. »

Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe Paris 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/1006481663622551/?ref=newsfeed https://web.digitick.com/urban-village-concert-cafe-de-la-danse-paris-23-mai-2022-css5-lecafedeladanse-pg101-ri8740171.html Digitick

Urban Village + Projection – Café De La Danse – 23.05.22