Lille L'Aéronef Lille, Nord URBAN VILLAGE L’Aéronef Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

URBAN VILLAGE L’Aéronef, 2 décembre 2021, Lille. URBAN VILLAGE

L’Aéronef, le jeudi 2 décembre à 20:00

Les musiciens d’Urban Village ancrent leur quotidien et leur traditions musicales dans un mélange de « musique folk avec les genres traditionnels sud-africains appelés mbaqanga, maskandi, Zulu rock, Xhosa funk ». Sur les rythmiques afro-jazz du batteur Xolani ‘Cush’ se posent la voix incantatoire du chanteur Tubatsi Mpho Moloi ou la guitare folk de Lerato Lichaba, profondément ancrée dans l’univers zulu. Désormais au sein du label Nø Førmat (¿QueVola?, Mélissa Laveaux ou Lucas Santtana), les Urban Village ont sorti Udondolo, premier album enregistré chez eux avec l’énergie du live et patiemment poli en studio par Frédéric Soulard (Maestro, Jeanne Added…). Ce soir également, Aurus. Après la polyphonie transgressive des 3somesisters, un premier EP où le Maloya de ses racines trouvait place dans un écrin pop orchestral et percussif, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid, puis le titre “The Abettors”, en duo avec Sandra NKAKÉ, voici venu le temps d’un album nouveau pour Aurus : Chimera!

14€ / 7€ / 5€

Plongée dans l’énergie créative de la jeunesse sud-africaine avec les musiciens d’Urban Village L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'Aéronef Adresse Avenue Willy Brandt - Euralille Ville Lille lieuville L'Aéronef Lille